Grenzach-Wyhlen: Spätestens am 31. März ist Schluss

Zahlreiche Klatschblätter, Fernsehprogramm-Hefte, aber auch der aktuelle Asterix-Band liegen in der Auslage. Dazu die in einem Kiosk obligatorischen Süßigkeiten, Getränke und Tabakwaren. Die Kunden sind meistens Besucher auf kurze Zeit, sie trinken ihr Feierabendbier oder ihren Morgenkaffee am Stehtisch in der Ecke oder im Sommer auch direkt vor der Bude. Unter dem Sonnenschirm am Parkplatz lassen die zehn bis 15 Stammkunden in durchgehend wechselnder Zusammensetzung den Tag oder die Woche Revue passieren. Entweder arbeiten sie außerhalb und nutzen die Bahn als Berufspendler, oder sie kommen mit dem Zug zur Arbeit in Wyhlen.