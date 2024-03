Grenzach-Wyhlen: Spannung und Spielfreude beim Hörnle Cup

Treff junger Menschen

Die große Bedeutung des Hörnle-Cup für die Begegnung der jungen Menschen mit und ohne Migrationsgrund betonte am Samstag auch Nicolay Terassenko, Migrationsmanager bei der Gemeinde Grenzach-Wyhlen. Beim Turnier könnten die jungen Leute erste Kontakte knüpfen und man lerne sich kennen, was in besonderer Weise der Integration diene.