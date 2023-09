Grenzach-Wyhlen SPD rüstet sich für den Wahlkampf

Die SPD will unter dem Motto „Grenzach-Wyhlen – Unsere Gemeinde der Möglichkeiten“ in den kommenden Kommunalwahlkampf ziehen. Diesen Beschluss fällten die Sozialdemokraten am Mittwochabend im Rahmen ihrer Mitgliederversammlung. Ausgedacht hatte sich das Motto der erste Vorsitzende Marius Kipfmüller. Das Motto soll für das Recht auf Wohnraum, Arbeit und Partizipation am öffentlichen Verkehr stehen – und dies alles auch für Behinderte – sowie für Klima- und Umweltschutz.