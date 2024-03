Grenzach-Wyhlen: SPD will um Kreistagsmandate kämpfen

Kreisrätin Katja Schäfer aus Grenzach-Wyhlen kündigte an, nicht mehr für das Lörracher Gremium zu kandidieren. „Ich sehe den Schwerpunkt meiner politischen Arbeit ganz klar in der Gemeinde. Die Arbeit als Gemeinderätin macht mir sehr viel Spaß und ist sehr zeitintensiv. Da ich diese Arbeit im Falle einer Wiederwahl aber gerne noch ausbauen möchte, könnte ich einem Mandat als Kreisrätin nicht mehr gerecht werden“, führte Schäfer zur Begründung an.

Marius Kipfmüller, SPD-Ortsvereinsvorsitzender in Grenzach-Wyhlen, wurde auf Platz eins der Kreistagsliste gewählt. Für ihn ist es zentral, den öffentlichen Personennahverkehr attraktiv zu gestalten. „Wir brauchen ein Ein-Euro- Ticket im Landkreis Lörrach. Aktuell kostet ein Ticket von Grenzach-Wyhlen nach Lörrach 4,20 Euro. Dazu kommen noch Wartezeiten in Basel. Das ist unattraktiv. Wir haben den Effekt des Neun-Euro-Tickets gesehen. Viele Menschen sind auf den ÖPNV gewechselt und haben das Auto stehen lassen. Deshalb muss es möglich sein, den ÖPNV in unserem Landkreis für nur einen Euro zu benutzen.“