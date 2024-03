Grenzach-Wyhlen: Stehender Applaus für Saxofonisten

Nach fünf Jahren war dies das zweite Gastspiel der vier Saxofonisten in Grenzach – damals studierten sie noch in Basel. Inzwischen leben sie in Berlin und begeistern von dort aus das Publikum. Helmut Bauckner, Vorsitzender des veranstaltenden Vereins für Heimatgeschichte, brachte in seiner witzigen Moderation noch etliche Anekdoten und Informationen ein.