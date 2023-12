Grenzach-Wyhlen: Straßenführung in der Gartenstraße sorgt für Kopfschütteln

Nach den Sanierungsarbeiten im Kreuzungsbereich der Abtsmatten/Gartenstraße wurde die Einbahnregelung umgekehrt, was so viel bedeutet, dass man jetzt nur noch von der B 34 in Richtung Süden per Einbahnregelung durch die Gartenstraße fahren darf. Über viele Jahre konnte man die Gartenstraße in Wyhlen, die als Einbahnstraße festgelegt war, nur in Richtung Bundesstraße B 34 befahren. Dies war für viele eine Gelegenheit, um nach ihren Einkäufen im Ortszentrum von Wyhlen auf die in Ost-West- Richtung verlaufende Hauptverkehrsader zu gelangen.