Grenzach-Wyhlen Sturmböe reißt Fenster raus

Die starken Sturmböen, die heute am späten Vormittag auch über Grenzach-Wyhlen hinwegzogen sind, haben in der Doppelgemeinde ihre Spuren hinterlassen. So sind die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Straße „Hasenrichte“ durch einen Knall aufgeschreckt worden. Grund war das Zerbersten zweier massiver Treppenhausverglasungen. Diese wurden über zwei Etagen komplett aus ihren Verankerungen gerissen und stürzten samt den darin enthaltenen Fenstern in die Tiefe. Verletzt wurde durch das splitternde Glas glücklicherweise niemand. Die Teile landeten größtenteils auf einem Garagenvordach. Ob das Treppenhaus nun gesichert werden muss, wird noch geprüft, denn nach wie vor stecken spitze Glasreste in den Rahmen der Fenster. Außerdem ist nur ein relativ niedriges Geländer vorhanden.