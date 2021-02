Grenzach-Wyhlen Trotz Corona etwas möglich machen

Finanziert wird das Programm von der Gemeinde Grenzach-Wyhlen, dem Förderverein sowie aus Spendengeldern und Zuschüssen, wie Referatsleiter Christoph Richter erläuterte. Alexandra Pfeiffer vom Förderverein und Richter verwiesen in diesem Zusammenhang darauf, dass man alles daran setzen wolle, das Programm trotz Corona unter Berücksichtigung der Hygieneregeln auch durchzuführen. Positiv bewerteten sie, dass sich die Elternbeiträge gestaffelt für Erst- und Zweitkinder sowie für Sozialleistungsbezieher gestalten. Darüber hinaus können Eltern auch aus einem Fördertopf des Fördervereins finanziell unterstützt werden.

Neu ins Programm aufgenommen wurde in diesem Jahr in der zweiten Sommerferien-Woche das Projekt „Gemeinsam Theater machen“ unter der Leitung einer Theaterpädagogin, wie Mechthild Wallny vom Förderverein berichtete. Eine Woche lang werden dabei Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis zwölf Jahren gemeinsam Theater machen, Texte schreiben, Regie führen und am Ende auch etwas Eigenes erschaffen.

Entsprechende Flyer liegen in den Grund- und den weiterführenden Schulen aus, so auch bei den Schülerbetreuern und zu den Öffnungszeiten der Rathäuser auch in entsprechenden Behältnissen in den Eingangsbereichen.

Anmeldungen für die entsprechenden Ferienwochen können ab Montag, 1. März, unter grenzach-wyhlen.feripro.de erfolgen.

Breitgefächertes Programm

Parallel zum gemeinsamen Ferienprogramm-Flyer präsentierte auch das Jugendreferat sein Programm, das mit Angeboten für Kinder und Jugendliche erneut einen attraktiven Rahmen bietet. Dazu zählen sportliche Veranstaltungen genauso wie Kletterprojekte oder Hip-Hop und Urban-Dance-Projekte. Angebote im Jugendhaus in Wyhlen, im Jugendraum in Grenzach und Theater-Events für Kinder ergänzen das breitgefächerte Programm, das daneben auch Termine für das Spielmobil vorsieht.

Nicht in Planung sind indes die traditionellen Sommersprachkurse. Dies könnte sich jedoch noch ändern, sollten die Corona-Bedingungen dies zulassen, heißt es seitens des Jugendreferats.

Weitere Informationen: Einsehbar sind die Angebote des Sommerferien-Spaßprogramms ab Ende Juni unter grenzach-wyhlen.feripro.de Die entsprechenden Flyer sind über das Jugendreferat erhältlich. Die Angebote können darüber hinaus auch über die Homepage der Gemeinde www.grenzach-wyhlen.de eingesehen werden.