Zwei Personen, die versuchten, einen Spargelstand an der Straße „Hörnle“ aufzubrechen, wurden der Polizei in der Nacht auf Montag kurz nach Mitternacht gemeldet. Die beiden leuchteten laut einer Zeugin mit dem Handylicht das Schloss an und versuchten dieses zu öffnen, was nicht gelang. Die beiden sollen Mitte 20 sein und Sportkleidung getragen haben. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624/989 00, bittet Zeugen, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.