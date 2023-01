Grenzach-Wyhlen Vielfalt der Kommunalpolitik zeigt sich

Bürgermeister Tobias Benz begann seinen Ausblick mit den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. 175 Geflüchtete von dort fanden in Grenzach-Wyhlen Aufnahme. Die meisten davon kamen in 45 angemieteten Wohnungen unter. Alle 56 Kinder und Jugendlichen fanden Platz in Schulen und Kindertagesstätten. In einem kurzen Rückblick verwies Benz darauf, dass die Gemeinde in den zurückliegenden acht Jahren mehr als 18 Millionen Euro in die Schulen investiert habe. Dem demografischen Wandel angemessen, werde nun eine neue Tagespflege für Senioren entstehen, untergebracht in einem Gebäude neben dem Haus der Begegnung. Noch im ersten Halbjahr soll der Bau beginnen.

Dazu passend informierte Benz, dass für das Projekt Stadthain als Kern der neuen Mitte Grenzach ein Investor gefunden wurde. Ende 2023 solle die Realisierung dieses Vorhabens beginnen. Den Strategieprozess Grenzach-Wyhlen 2040 wolle man mit verschiedenen Beteiligungsformaten starten, fügte er hinzu.