Grenzach-Wyhlen Wärmeplanung bleibt reine Theorie

Jedoch ist, wie aus den Planungsdaten hervorgeht, die Zeit jetzt reif, Wärmenetze zu entwickeln, weil die bestehenden Heizungsanlagen dementsprechend alt sind. In Grenzach übrigens noch stärker als in Wyhlen .

Potenzial in Grenzach

In Grenzach ist laut Planung besonders das Gebiet um die zukünftige Neue Mitte herum sehr gut geeignet, um dort ein Wärmenetz aufzubauen. Grund dafür sei die umliegende hohe „Wärmelinien-Dichte“. Diese Aussage deckt sich dabei mit dem Quartierskonzept um die Neue Mitte Grenzach und den Planungen für das Wärmenetz durch Energiedienst.

Potenzial in Wyhlen

In Wyhlen wurden zwei Eignungsgebiete ermittelt. Diese liegen um die großen öffentlichen Gebäude, die als Anker für ein kleinteiliges „Contracting“-Wärmenetz dienen könnten. Neben dem Kappellenbach wurde gemäß Gestattungsvertrag das Engeltal auf Wunsch von Mehrfamilieneigentümern an Energiedienst gegeben. Bürgermeister Tobias Benz könnte sich hier eine Erweiterung des Nahwärmenetzes in Richtung Engeltal vorstellen

Abwärmenutzung erweitern

Ganz großes Potenzial bietet die Abwärmeauskopplung bei DSM in Grenzach, aber auch bei Evonik in Rheinfelden. Eine Machbarkeitsstudie von Energiedienst ermittelt gerade das Potenzial, von Rheinfelden nach Wyhlen in Verbindung mit Kapellenbach-Ost und den Energieprojekten rund um das Kraftwerk in Wyhlen eine Verbindungswärmeleitung zu erstellen, die mit einer Stichleitung plus Übergabepunkten das Gebiet von Wyhlen bedienen und via Grenzach dem Wärmenetz bis zum Hörnli führen könnte. Der Landkreis will hier ein Verbundprojekt von Rheinfelden über Grenzach-Wyhlen – via Riehen – nach Weil und Lörrach aufstellen. Hier führt der Landkreis derzeit Gespräche, um einen Förderantrag für eine Machbarkeitsstudie zu stellen.

Weiteres Vorgehen

Bürgermeister Benz will zunächst den Fokus auf die beiden bereits bestehenden Nahwärmenetze legen lassen. Kommunale Gebäude wie das Haus der Begegnung und die Zielmattenhalle werden ja bereits mit heißem Dampf von DSM versorgt. Hier sieht Benz noch großes Erweiterungspotenzial – unter anderem in Richtung Emilienpark, der noch ein altes Blockheizkraftwerk betreibt.

Benz zufolge sollen so sukzessive „Inseln“ entstehen, die sowohl inner- als auch interkommunal schrittweise miteinander koppelbar wären. „Aber dazu muss sich die Förderkulisse von Bund und Land verbessern“, legte der Rathauschef im Gemeinderat nach, „denn ein Nahwärmenetz kann keine Kommune alleine finanzieren.“ Die große Politik dürfe mit Blick auf die ambitionierten Klimaziele nicht nur „Sonntagsreden halten“. Grenzach-Wyhlen biete jedenfalls sehr gute Voraussetzungen, um diese Ziele tatsächlich zu erreichen. „Aber es gibt eben keine Investoren, die von sich aus kommen und sagen: So, ich baue hier jetzt ein Nahwärmenetz“, warnte Benz vor allzu großen Hoffnungen.