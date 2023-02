Obwohl in Bezug auf den fasnächtlichen Wagenbau wie gewohnt alles still und heimlich und Etliches sogar im Verborgenen stattfindet, konnte man dieser Tage doch das eine oder andere entdecken. Trotzdem halten sich die Wagenbauer äußerst bedeckt. Gegenüber der Presse äußerten sie sich nur dahingehend, als dass sie voll im Zeitplan lägen, um ihre Fasnachtswagen mitsamt ihren Sujets pünktlich bei den Fasnachtsumzügen durch die Doppelgemeinde am Fasnachtssonntag präsentieren zu können.