Grenzach-Wyhlen: Weg für „Power-to-Gas“ ist (fast) frei

Neue Werkszufahrt

Interessant vor allem für die Anwohner der Kraftwerksiedlung: Naturenergie will eine neue Werkszufahrt bauen. Und zwar von der Gewerbestraße her hinab in Richtung Rheinufer. Damit werden sowohl das Wasserkraftwerk selbst als auch die zukünftig zwei „Power-to-Gas“-Anlagen verkehrstechnisch betrachtet künftig von Westen her erschlossen. Der Zubringer- und Abfahrtsverkehr soll den Großteil der Kraftwerksiedlung damit gar nicht mehr tangieren. Die bisherige Zufahrt – hinten Richtung Auhof – bleibe aber auch in Zukunft als Option erhalten, wie Biermann im Technischen Ausschuss auf Nachfrage von Alex Drechsle (FW) klarstellte.