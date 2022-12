Das Duo „Meíssa“ mit Sylvia Nopper (Gesang) und Consuelo Giulianelli (Harfe und Gesang) präsentiert am Sonntag, 18. Dezember, in der evangelischen Kirche in Grenzach ab 17 Uhr sein neues Weihnachtsprogramm. Es enthält einige bekannte und viele unbekannte Kompositionen vom 7. bis zum 20. Jahrhundert. In sechs Sprachen und Besetzungen – was als Duo gar nicht so einfach zu bewerkstelligen ist – wollen die Musikerinnen ihr Publikum in eine besondere Klangwelt entführen. In allen möglichen Kombinationen der beiden Stimmen und der Harfe sowie in solistischen Werken erklingt Musik von Johannes Brahms, Max Reger, Benjamin Britten, César Franck, Michail Glinka, den schweizer Komponisten Jürg Wyttenbach und Ernst Broechin sowie vielen anderen. Alternativer Konzerttermin: Das Duo „Meíssa“ gastiert am Mittwoch, 21. Dezember, 20 Uhr, auch in der Theodorskirche Basel. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten. Foto: zVg/Pino Covino