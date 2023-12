Grenzach-Wyhlen: Weißer Weihnachtsmarkt in Grenzach-Wyhlen

Der Facettenreichtum

Die rund 40 Stände boten eine Vielzahl an Handarbeiten, Weihnachtsdekos, allerlei Leckereien sowie Kunsthandwerkliches an.

Für das leibliche Wohl sorgten die Rolli-Dudel-Schränzer mit Raclette, die Zunftspieler der Narrenzunft Grenzach mit Suppe sowie Grillwurst, Kaffee und Kuchen. Stockbrot vom Lagerfeuer gab es bei der Jugendfeuerwehr.

Die Weihnachtsbäume

Heimeliges Ambiente vermittelten an der Bärenfelsschule eine Vielzahl an Weihnachtsbäumen, die an Kitas und Schulen ausgegeben und dort kunstvoll geschmückt wurden. Auf dem Weihnachtsmarkt wurden die Bäume prämiert, um diese danach an die Kitas und Schulen zurückzugeben.

Die kleinen Besucher durften sich darüber hinaus um 16 Uhr über den Besuch des Nikolauses freuen, der den Kindern auch in diesem Jahr das traditionelle Nikolaussäckchen überreichte.