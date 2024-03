Grenzach-Wyhlen: Zeitplan für Bürgerstiftung steht

Schon fast im Rekordtempo nimmt die vom Bürgerverein angestoßene Bürgerstiftung feste Konturen an. Davon berichteten Stefan Hoog und Rüdiger Rothfuchs vom zuständigen Arbeitskreis am Donnerstag im Familientreff „Alte Post“ in Wyhlen. Zum 13. November möchte man zur Gründungsversammlung in das Haus der Begegnung einladen. Was bis dahin noch zu erledigen ist, berichteten die beiden. Leider ohne Beteiligung der Bevölkerung.