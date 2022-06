Grenzach-Wyhlen Zuschüsse sollen verlässlich fließen

Von Tim Nagengast

Grenzach-Wyhlen. Ganz so viel erklären, was im Familientreff alles stattfindet, hätte Koordinatorin Agnes Deiß eigentlich gar nicht müssen. Denn der heimische Landtagsabgeordnete Josha Frey und sein Gast aus Stuttgart waren im richtigen Moment in die Räume in der Alten Apotheke an der Markgrafenstraße gekommen: Im hinteren Raum hörte man fröhlich spielende Kinder, plötzlich fiel etwas mit Kawumms herunter, dann weinte ein Kind und wurde von Mama getröstet, andere Mütter tauschten sich aus, beaufsichtigten die Kleinen, das Telefon klingelte mehrfach, eine junge Frau kam herein und sprach auf Englisch mit der Einrichtungsleiterin. „Das ist hier ein bisschen wie Open Stage“, sagte Deiß fast entschuldigend. „Bei uns sind alle Wege kurz.“