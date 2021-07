Grenzach-Wyhlen Zwei Schulklassen in Quarantäne

Was die aktuelle Entwicklung betrifft, sorgt Benz sich aufgrund der zunehmenden Impfmüdigkeit. So ist in Deutschland bis jetzt erst knapp die Hälfte der Bevölkerung durchgeimpft.

Man habe sich bei der „Impfen to go“-Aktion in Grenzach zu Wochenbeginn sogar den Impfstoff aussuchen können, rief er in Erinnerung. Der Erfolg dieses niederschwelligen Angebots – es kamen etwas mehr als 150 Bürger – habe ihn aber sehr gefreut, hielt Benz fest. Es gelte nun nicht nachzulassen und die Menschen, die es immer noch nicht getan hätten, dazu zu bringen, sich endlich gegen Corona impfen zu lassen.

Angesichts steigender Inzidenzzahlen – aktuell gilt im Kreis Lörrach wieder die Stufe zwei – geht Benz davon aus, dass die Testzentren bald wieder stärker frequentiert sein dürften. Hier habe es aber Änderungen gegeben. Für das zuletzt im Haus der Begegnung betriebene kommunale Testzentrum soll eine Containerlösung als Ersatz kommen. Denn laut neuen Vorgaben dürften Testzentren nicht mehr in Räumen betrieben werden, in denen auch andere Veranstaltungen stattfänden.