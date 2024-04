Gresgen: 70 Männerstimmen erklingen zum Jubiläum gemeinsam

Gesang mit Botschaften

Günther Enßle ist für die Sänger aus Vogelbach-Marzell nicht nur Dirigent, sondern auch Entertainer. Das bewies er mit seinem Hebelgedicht, das an seinen aus Gresgen stammenden Schwiegervater erinnerte. Aber auch musikalisch hat der Chor viel zu bieten. Das wurde schon beim Eröffnungslied „Viva la musica“ deutlich. Das Solo der ersten Tenorstimmen bei „Daheim ist“ wurde genauso zum Ohrenschmaus wie der Auftritt des Solisten Markus Kern beim „Kleinen Teddybär“, der auch schauspielerisches Talent bewies.

Enßle will neben der Musik auch Botschaften vermitteln, deutlich zu hören bei „Wir sind Engel füreinander“ oder dem von Hubert von Goisern bekannten „Weit, weit weg“. Heimatliche Gefühle ließ er bei „Der Schwarzwälder im Breisgau“, besser bekannt unter „Z’ Mülle uf der Post“ oder dem „Markgräfler Ländli“ aufkommen.

Alle singen gemeinsam

Zum großen Finale wurden alle Sänger – auch die unter den Zuhörern – zum gemeinsamen Gesang aufgefordert. So erklang aus nahezu 70 Männerkehlen das „Schifferlied“. Ergänzt wurde die Abschiedsvorstellung mit dem „Bajazzo“, bei dem auch die Gäste einstimmten. Ein besonderer Abend des Gesangs mit Unterstützung durch Alphornklänge nahm so seinen Ausklang, und alle freuen sich auf ein Wiedersehen am 3. oder 4. August beim 100-jährigen Jubiläum der Sänger aus Vogelbach-Malsburg