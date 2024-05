Gresgen: Das ganze Dorf gratuliert

Familie der Sänger

1952 heiratete sie ihre große Liebe. Kennengelernt hatte sie ihren Mann über den Chorgesang. Mit dem Gesangverein aus Malsburg-Marzell war er im Gresger Löwen zu Gast. Dabei tat es seine Solostimme einer Freundin an, die das weitererzählte. Die Jubilarin wollte sich selbst überzeugen und besuchte den Chor bei einem Auftritt in seinem Heimatort. Den Solisten Fritz Riedacher heiratete sie danach und schuf damit eine kleine Familientradition im Gresger Gesangverein. Ihr Mann hat auch in Gresgen als Solist seine Stimme hören lassen und wurde später Vorsitzender. Bis zu seinem Tod im Jahr 2008 lebten beide im Elternhaus zusammen. Die Liebe zum Gesang haben Martha und Fritz Riedacher an ihre Kinder weitergegeben. Schon seit 47 Jahren ist der älteste Sohn Horst Riedacher Dirigent. Den Solopart des Vaters übernahm der zweite Sohn Rolf Riedacher. Ihre Ehrenmitgliedschaft im Verein erfüllt Martha Riedacher mit Stolz. Zusammen mit einer Schwester ist sie in dem Haus aufgewachsen, das sie noch immer bewohnt. Im Jahr 1965 renovierte das Ehepaar das Haus. Auch jetzt noch sorgt sich die Jubilarin um ihr Zuhause und ließ in den Tagen vor ihrem 100. Geburtstag neue Fenster einbauen.