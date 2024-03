Gresgen: Das Zeller Bergdorf aufgewertet

Mit dabei war auch Ortsvorsteher Peter Eichin, dem der Verein besonders am Herzen liege. Grund dafür sei, so Eichin, das besondere Engagement im Zeller Bergdorf, denn die Vereinsmitglieder hielten Wanderwege in Ordnung, sorgten für über 100 Sitzbänke, die zum Ausruhen einladen, und pflegten fünf Schutzhütten.

Rückblick

Im vergangene Jahr wurde darüber hinaus die Nussbaumallee gestutzt und eine große „Hurstaktion“ am Gresger Hausberg, dem Rümmelisbühl, hat wieder für eine wunderbare Aussicht gesorgt. Vor dem Genuss der Aussicht können sich die Bergsteiger in das Gipfelbuch des Vereins eintragen. Die in der Nähe der Schutzhütten neu aufgestellten Feuerschalen laden zum Grillen ein.