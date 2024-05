Die Stelle der Grundschulleitung in Haltingen wird erst im Jahr 2025 ausgeschrieben. Oberbürgermeister Wolfgang Dietz gab diese Information auf Nachfrage im Kultur-, Sport- und Verwaltungsausschuss bekannt. Er habe die Information am 24. April erhalten. Dabei handelt es sich um die Antwort auf einen Brief, den er Mitte März an das Regierungspräsidium gerichtet hatte. Die Ausschreibung sei für das Frühjahr 2025 geplant.