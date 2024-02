Gugge-Explosion: Gugge-Musik in allen Facetten

Die Guggemusik Tschäddärä aus Lörrach Foto: Adrian Steineck

Die Zinke-Waggis stehen in der laufenden Fasnachtskampagne thematisch im Zeichen des Wilden Westens. Ihr Tambourmajor tritt mit einem Schwellkopp aus Pappmaschee auf und hält die US-Flagge in Händen – ein Schelm, wer angesichts der Haarpracht des übergroßen Kopfes an die in diesem Jahr anstehende US-Präsidentschaftswahl denkt.

Besuch von den Weiler Nachbarn Foto: Adrian Steineck

Aber zurück nach Lörrach. Dort spielt sich das musikalische Geschehen auf vier Bühnen ab: neben der Hauptbühne auf dem Alten Markt und der Bühne am Senser Platz treten auch am Hebelpark und auf dem Chesterplatz Guggemusiken auf. Die schrägen Klänge, die aber vom professionellen Können der Musiker zeugen, bieten ein breites Repertoire: Von Leonard Cohens Ballade „Hallelujah“ über den Mallorca-Stimmungshit zum Pophit.

Die Gugge-Explosion lockte am Samstag erneut tausende Besucher in die Innenstadt. Nach dem Gugge-Corso ab 18 Uhr gab es bis in die Abendstunden hinein Guggemusik vom Feinsten.

