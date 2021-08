Häg-Ehrsberg Aktivitäten wegen Corona abgesagt

Dem Verein gehören zurzeit 46 Mitglieder an, davon zwei Männer. Am Mitgliederstand hat sich nichts geändert. Es wurden Masken für die Freiwillige Feuerwehr Häg-Ehrsberg sowie das Altersheim in Todtnau angefertigt. Herzkissen wurden fürs Kreiskrankenhaus in Lörrach genäht. Ein Weihnachtsmarkt wurde unter Corona-Bedingungen in Ehrsberg abgehalten, und am Markt in Zell war man dabei. Statt einer Weihnachtsfeier gab es für alle Mitglieder je eine Tasche. Ein Online-Kurs zur Pflege der Vereinshomepage wurde gemacht, für jedes Mitglied gab es Mitgliederausweise, und man gratulierte Vereinsangehörigen zum Geburtstag und zur Hochzeit.