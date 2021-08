Häg-Ehrsberg Bauarbeiten sind in vollem Gang

Da die Arbeiten in der Schulferienzeit ausgeführt werden müssen und die Materiallieferungen im Moment sehr schleppend verlaufen, war es erforderlich, den Auftrag schnellstens zu erteilen. Dieser wurde an die Firma für Elektrotechnik vergeben, die schon bei der Sanierung der Angenbachtalschule die Elektroarbeiten ausgeführt hatte und somit die komplette Elektroinstallation kennt. An Fördermitteln bekam man 8900 Euro, und die Gemeinde wird noch mit um die 4700 Euro belastet. Der Gemeinderat nahm die getroffene Eilentscheidung zur Kenntnis.

Bürgermeister Bruno Schmidt sprach das Thema Radon an, das derzeit überall Thema ist. Häg-Ehrsberg gehört zum Vorsorgegebiet.

Nach Abschluss der Bauarbeiten in Häg an der Rathausstraße soll mit den Bauarbeiten an der Haldenstraße begonnen werden. Für 2022 will man Fördermittel aus dem Ausgleichsstock für die Straße „Hinterstadel“ und für ein Teilstück Waldmatt stellen. In Hinterstadel ist keine Wendemöglichkeit für größere Fahrzeuge vorhanden. Zum Schluss kam man noch aufs Thema Wald und den Borkenkäferbefall zu sprechen. Hier sah man es nicht ein, dass der Staat im Kerngebiet die befallenen Bäume sich selbst überlässt und somit dem Käfer den Geschmack fürs angrenzende Grundstück gibt. Der Privatwaldbesitzer wird in die Pflicht genommen, seine käferbefallenen Bäume zu fällen.

Trotz der nur fünf Tagesordnungspunkte war wieder eine Vielzahl von Zuhörern anwesend.