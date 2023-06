Häg-Ehrsberg Ein Kandidat, der Land und Leute kennt

Lob auf die Landwirtschaft

Philipp betont die Bedeutung der Landwirtschaft: „Ich freue mich, dass es noch so viele Landwirte in der Gemeinde gibt, sie tragen einen wichtigen Teil dazu bei, dass die Landschaft offen gehalten wird.“ Als er nach seiner Meinung zum Wolf gefragt wird, sagt er:„Den sehe ich nicht bei uns angesiedelt, wir können ja keinen Zaun um die ganze Gemeinde bauen“, und stellt sich auf die Seite der Landwirte, was den Fragesteller freut.

Sein Ziel sei es, die Kita und die Schule im Ort zu erhalten. Die Vereine könnten weiterhin auf die Förderung durch die Gemeinde rechnen, „sie sind wichtig für uns, weil sie das soziale Miteinander fördern.“

Viel Erfahrung

Auf die Frage, warum er der Richtige ist, scherzt er: „Ich bin ja der einzige Bewerber.“ Doch er verweist auf seine Verwaltungserfahrung und seine acht Jahre im Gemeinderat, womit er wisse, welche Themen wie angegangen werden müssten, bevor er einen kleinen Werbeblock einschiebt: „Ich hoffe auf eine hohe Wahlbeteiligung, denn daraus würde sich die Unterstützung und der Rückhalt aus der Bevölkerung für mich ergeben.“ Auch Schmidt fordert deutlich alle dazu auf, zur Wahl zu gehen, denn eine hohe Wahlbeteiligung zeuge von hohem Respekt. Und er wirbt für Philipp: „Ich bin überzeugt, dass er der Richtige ist.“

Nicht zu allem eine Antwort

Bei den Fragen der Bürger wird zwar deutlich, dass Philipp noch nicht zu allem Antworten weiß, aber das gibt er auch ehrlich zu. Immer wieder springt Schmidt ein, der so manche Frage mit Hintergrundwissen beantwortet. Ein Bürger lobt die Projekte, macht sich aber Sorgen um die Infrastruktur, es würden Läden und Restaurants fehlen. „Ein Laden im Ort setzt voraus, dass viele auch dort einkaufen“, betont Philipp. In der Gastronomie hoffe er auf einen Generationswechsel und bietet die Unterstützung der Gemeinde an. Für die Straßensanierung seien Fördermittel nötig, denn die Gemeinde könne die Maßnahmen nicht selbst finanzieren. Zur Frage zum Schulhaus Ehrsberg sagt Philipp, dass er auf einen Investor hoffe, die Gemeinde müsse sich noch überlegen, was mit dem Gebäude passiert. Eine Bürgerin fragt nach geplanten Projekten für Senioren: Hier gibt Philipp zu, dass er sich dazu noch keine Gedanken gemacht hat, aber dies mit dem Gemeinderat noch tun wird.

Wie der Kandidat wirkt

Klar, ist er aufgeregt, aber seine Vorstellung meistert er locker und charmant. Er ist nahbar, auf Augenhöhe und „per du“ mit den Bürgern und scherzt auch gern. Seine Kompetenz kommt gut an, wie der Applaus der Häg-Ehrsberger zeigt.