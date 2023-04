Eine erste Bewerbung für die Stelle des Bürgermeisters in Häg-Ehrsberg ist im Rathaus eingegangen. Der 37-jährige Dominik Grabowski hat seine Bewerbungsunterlagen am Freitag persönlich im Rathaus abgegeben, teilt die Gemeinde mit. Grabowski wohnt in Häg und tritt als parteiunabhängiger Kandidat an, informiert er.