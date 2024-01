Häg-Ehrsberg: Hinterhager Narren starten wieder durch

Am Sonntag, 14. Januar, nimmt die Hinterhager Narrenzunft am großen Jubiläumsumzug in Wehr teil, dem am Samstag, 20. Januar, die Teilnahme am Nachtumzug in Görwihl folgt.

Baum wird gestellt

Am Samstag, 27. Januar, lädt die Hinterhager Narrenzunft ab 14.11 Uhr zum Narrenbaumstellen an die Angenbachtalhalle nach Häg ein,. Hier startet auch der Vorverkauf für den Bunten Abend.