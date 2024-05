Das Turnier am Samstag

Bei den Gruppenspielen am Samstagnachmittag fielen insgesamt 44 Tore. Alle vier Damenmannschaften traten verkleidet an und sorgten für Heiterkeit. Nach den 15 Gruppenspielen zog es alle ins Zelt, wo DJ Timo bei der Malleparty für Stimmung sorgte. Bei den Gruppenspielen am Sonntagvormittag fielen 17 Tore, mitunter wegen eines Siebenmeter-Schießens. Mittags spielte im Zelt die „Bloskapelle mengmol“ zum Spätschoppen auf und sorgte für Stimmung. Ein Einlagespiel der Jugendmannschaften sowie der Bambini fand vor den letzten Gruppenspielen statt.