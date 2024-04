Anlässlich seines 75-jährigen Bestehens veranstaltet der Musikverein Rohmatt am Sonntag, 21. April, ein Konzert in der Kirche St. Michael in Häg. Den Auftakt macht um 18 Uhr das Vororchester der Ausbildungsgemeinschaft der Musikvereine aus Atzenbach, Mambach, Häg-Ehrsberg und Rohmatt. Anschließend gibt der Musikverein Rohmatt sein erstes Konzert dieser Art. Seit Anfang des Jahres hat der musikalische Leiter, Jürgen Strittmatter, seine Musiker intensiv darauf vorbereitet. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen der Orgelrenovierung zugute. Zu hören sind etwa „Trompetissimo“ von Markus Götz, „Praise the Lord“ von Michael van Delft und „Jesus Christ-Super Star Selection“ von Andrew Lloyd Webber.„Gabriellas Song“ von Stefan Nilssom wird mit Gesang von Alexandra Zettler zum Besten gegeben.