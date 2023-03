Häg-Ehrsberg Landfrauen blicken auf zahlreiche Aktivitäten zurück

Ausblick

Am 22. April findet der Landfrauentag in Adelsberg statt, am 12. Mai fährt man in die Grethermühle nach Maulburg zur Cocktailprobe. Für Fronleichnam wird der Altar der Kirche gerichtet und der Blumenteppich gelegt. Am 1. Juli findet ein Familien-Grillfest statt, in der Weihnachtszeit soll ein Weihnachtsmarkt besucht werden, so die Pläne der Landfrauen.

2025 wird das 60-jährige Bestehen des Landfrauenbezirks gefeiert.