Mit verschiedenen Liedern, darunter der „Angenbachtalrock“, begrüßten die Zweit-, Dritt- und Viertklässler die fünf neuen Erstklässler an der Angenbachtalschule in Häg-Ehrsberg. Nach dem Gottesdienst hießen die Lehrerinnen Sabine Korhammer und Dorothe Thoma als Vertreterinnen für die krankheitsbedingt verhinderte Schulleiterin Sybille Schwarzwälder-Abt die Eltern, Geschwister, Paten und Großeltern der fünf Neulinge Frida Heuwinkel, Julie Maier, Laura Faller, Jonas Kiefer und Urs Gersbacher (von links) im Rahmen einer kleinen Einschulungsfeier willkommen. Neben Liedern, in die die Gäste bisweilen einstimmten, ergänzten auch Gedichte das Programm. Höhepunkt der Feier stellte neben der Übergabe der prall gefüllten Schultüten an die neuen Erstklässler, die sich sichtlich freuten, ein von den Schülern der höheren Klassen vorgetragener Sketch mit dem Titel „Schulanfang eines Wichtels“ dar, der mit reichlich Beifall belohnt wurde. Im Anschluss an das Programm gingen die Schüler mit den Erstklässlern und Lehrerin Dorothe Thoma in eines der Klassenzimmer, um sich gegenseitig besser kennenzulernen. Mit Snacks und Getränken vertrieben sich derweil die Gäste die Zeit, bis im Anschluss an die allererste Schulstunde der Heimweg gemeinsam angetreten wurde. mrue/Foto: Karl-Heinz Rümmele