Häg-Ehrsberg: Starke Töne von und für Frauen

Die Männer spielten die ersten Töne, ehe die Musikerinnen einzeln von Dirigent Jochen Mond vorgestellt wurden. Dem Erfolgsmarsch „Kaiserin Sissi“ von Timo Dellweg folgte der Marsch „Cleopatra – The last Queen of Egypt“ in drei Abschnitten. Dabei wurden die Begegnungen von Marcus Antonius und Kleopatra dargestellt sowie ihr jähes Ende. Das Stück „The Power of love“ eine Ballade aus dem Jahr 1984 mit Solist Thomas Jaschke auf der Trompete zog die Zuhörer in seinen Bann. Bei „Du hast den Farbfilm vergessen“ begeisterte Solistin Steffi Lais mir ihrem Gesang die Konzertbesucher.