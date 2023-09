Häg-Ehrsberg Theater in den Bergen unternimmt Reise zur Quelle des Lebens

Da taucht in dem fiktiven Urlaubsparadies in Bad Ehrsberg ein Forscher und Abenteurer auf und will dem verschwundenen Wasser auf die Spur kommen. Ein bisschen hat sich Heuwinkel da von den Indiana-Jones-Filmen inspirieren lassen, wie er erzählt. Er selbst spielt den alternden Helden, der auf seine Art versucht, die Probleme der Welt zu lösen. Was aber auch hinein spielt in das „Wasser“-Stück, ist das Märchen „Die Regentrude“ von Theodor Storm von 1863. Darin wird von fürchterlichen, glutheißen Dürresommern berichtet, in denen die Pflanzenwelt verdorrt, das Vieh verdurstet und die Menschen durch Ernteausfall hungern und Not leiden. In dem Kunstmärchen, das davon erzählt, dass der Mensch nicht mehr im Einklang mit der Natur lebt, kommt eine sagenumwobene Regenfrau vor – in Heuwinkels Geschichte ist es ein mystischer Wassergeist.

40 Darsteller, Amateurschauspieler aus der ganzen Gegend und Profis wie die von Film und Theater bekannte Freiburger Schauspielerin Lena Drieschner, die schon bei zwei früheren Produktionen mitgewirkt hat, stellen sich der Herausforderung, in Wald und Flur auf die Fährte des verschwundenen Wassers zu gehen, um herauszufinden, wer oder was dahinter steckt. Das Wasser wird personifiziert, landet auf der Anklagebank, und Urlaubsgäste verlangen Entschädigung für die entgangenen Badefreuden. Auch die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ kommen vor, in Gestalt des Sohns der Bürgermeisterin, der den gigantischen Event-Freizeit- Wasserpark völlig unzeitgemäß findet.

Zum Nachdenken anregen

Heuwinkel will in seiner Inszenierung zum Nachdenken anregen, wie er sagt. Angesichts von Wetterextremen, klimatischen Veränderungen und dem Raubbau an natürlichen Ressourcen meint er: „Wir müssen unser Verhalten ändern und können nicht so tun, als könnten wir immer so weiter machen.“ Wie nun das Wasserproblem in „Bad Ehrsberg“ gelöst wird, dem wollen wir hier nicht vorgreifen.

Was auch immer zu allen Produktionen dazu gehört, ist die Musik. Für das neue Stationentheater werden die Theatermusiker Beni Reimann und Konrad Wiemann die Szenen mit eigens komponierter „Wassermusik“ begleiten. Gespielt wird in Waldmatt, einer Hochebene über Häg-Ehrsberg. Bei der Theaterwanderung bekommt der Zuschauer einen Klapphocker gestellt, den er in den Wald, auf die Wiesen und das teils unwegsame Gelände mitnehmen und damit auf der zwei Kilometer langen Strecke von Schauplatz zu Schauplatz mitwandern kann.