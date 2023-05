Häg-Ehrsberg Überraschender Kandidatentausch in Häg-Ehrsberg

Große Überraschung in Häg-Ehrsberg: „Innerhalb kurzer Zeit haben sich die Ereignisse überschlagen“, sagt Bürgermeister Bruno Schmidt auf Nachfrage. Denn am letzten Tag der Bewerbungsfrist reichte Hauptamtsleiter Dirk Philipp seine Bewerbung für die Bürgermeisterwahl am 18. Juni ein. Und daraufhin zog am Nachmittag der bisher einzige Kandidat Dominik Grabwoski seine Kandidatur zurück. „Mein Wunsch wäre gewesen, dass wir zwei Kandidaten haben“, kommentierte Bürgermeister Bruno Schmidt die Geschehnisse des Montags.