Häg-Ehrsberg: Vision eines weiteren Nachtumzugs

Rückblick

In Vertretung für Schriftführerin Jenni Schindler trug Carolin Rümmele den Bericht vor. Die Fasnachtseröffnung sei gut gelungen, und die Vorstellung von Burgvogt „Patrick I vo de Höll“ sorgte für eine Überraschung. Die Saison mit Buntem Abend, verschiedenen Umzügen, Rosenmontag und Fasnachtsverbrennung sei sehr gut verlaufen. Auch Oberzunftmeister Daniel Philipp ließ nochmals die Saison Revue passieren. Bürgermeister Dirk Philipp leitete die Teilneuwahlen.

Wahlen

Auf zwei Jahre gewählt wurden: Zunftmeisterin Carolin Rümmele und Materialverwalter Clemens Rümmele. Als Säckelmeister löst Daniel Köpfer Patrick Zettler ab, welcher zuvor als Beisitzer der Geister und Räuber fungierte. Für dieses Amt wiederum wurde Falk Fritz kommissarisch auf ein Jahr gewählt, Ina Rümmele wurde ebenfalls auf ein Jahr kommissarisch als Beisitzerin der Hexen gewählt. Oberzunftmeister Daniel Philipp kündigte in der Versammlung an, dass er im nächsten Jahr sein Amt abgeben will. Bürgermeister Dirk Philipp bedankte sich bei der Narrenzunft im Namen der Gemeindeverwaltung sowie des Gemeinderats und wünschte weiterhin viel Freude an der Fasnacht. Dankesworte richtete Oberzunftmeister Daniel Philipp an Patrick Waßmer sowie Leonie Maier, Burgvogt und Burgfräulein der vergangenen Fasnacht.