Häg-Ehrsberg Weg frei für das Baugebiet Schäfig III

Familien im Ort behalten

Somit können dort junge Familien in die Gemeinde ziehen oder in ihrem Heimatort bleiben. Der Bebauungsplan tritt mit der Veröffentlichung am Freitag, 25. August, in Kraft, wie Noch-Hauptamtsleiter und künftiger Bürgermeister Dirk Philipp informiert. Oliver Fleischer und Riccarda Barbisch vom Büro Geoplan stellten den Räten und Bürgern in der Sitzung am Montagabend Stellungnahmen des Landratsamtes zum Bebauungsplan vor. Daraufhin wurden vom Gemeinderat noch einige kleinere Anpassungen am Bebauungsplan vorgenommen, so Philipp. Demnach halte man sich unter anderem bei der Bebauung nun an die Photovoltaik-Pflichtverordnung des Landes für Neubauten, mit der mindestens 60 Prozent der geeigneten Dachflächen mit Photovoltaik versehen werden müssen. Zudem sind Garagen und Carports mit Satteldächern zu versehen oder in den Dachzusammenhang des Hauptgebäudes einzubinden. Bei Garagen sind Flachdächer zulässig, wenn sie begrünt werden. Sichtschutzwände zwischen Doppelhausgrundstücken sind auf der Grundstücksgrenze bis zu einer Höhe von zwei Metern und einer Länge von drei Metern zulässig.

Baubeginn im Sommer 2024

Weitere Schritte sind laut Philipp die Vermessung und die Erschließungsplanung der Grundstücke. Erst danach könne man mit der Vergabe der Grundstücke beginnen, so der Hauptamtsleiter. Die Bauplätze sind begehrt: Eine Abfrage vor einigen Jahren habe bereits 15 Interessenten hervorgerufen. 14 bis 18 Grundstücke sollen entstehen, die Anzahl hänge von der Nachfrage nach Doppelhaushälften ab. Der Zeitplan sehe vor, dass man im Spätsommer 2024 mit dem Bau seines Wohnhauses beginnen kann, so Dirk Philipp zuversichtlich.