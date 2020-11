Handball 34 Titel im Trophäenschrank

„Wir werden sehr gefordert werden. Leipzig hat viele junge, talentierte Spieler und mit den Hummel-Zwillingen zwei Klasse-Spielerinnen mit viel Erfahrung im Kader. Insgesamt ist das einfach eine gute Mannschaft“, lässt Wiggenhauser über den kommenden Gegner wissen.

Die Freiburgerinnen erinnern sich gerne an den HC Leipzig, konnte man doch vergangene Saison im einzigen Aufeinandertreffen in Leipzig den allerersten Auswärtssieg in der 2. Bundesliga feiern. Beim 24:23-Auswärtssieg war Simone Falk, die vergangenes Wochenende mit vier Toren in Berlin überzeugte, mit sieben Toren beste Freiburger Werferin.

Personell gehen die Red Sparrows geschwächt in die Partie. Der Einsatz von Torhüterin Debora D’Arca, die sich in Berlin eine leichte Gehirnerschütterung und eine Kieferprellung zuzog, ist fraglich. Verzichten müssen die Freiburgerinnen auf die 25-jährige Spielmacherin Rebecca Dürr. Die ehemalige Brombacherin verletzte sich gegen die Füchse Berlin am Knie und fällt gleich für mehrere Wochen aus.