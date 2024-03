Handball: Abwehr so löchrig wie Schweizer Käse

HSG Dreiland – SG Waldkirch/Denzlingen 36:41 (17:21): Ungemütliche Wochen stehen der HSG Dreiland bevor. Zuhause, und da muss man kein Prophet sein, muss dringend und umfangreich gepunktet werden, will man am Ende nicht in den sauren Abstiegsapfel beißen. Und das gilt auch gegen Teams, die in der Tabelle in der oberen Region angesiedelt sind. Doch auch vor den eigenen Fans musste die HSG am Ende dem Gegner gratulieren.

Noch viel schlimmer aber ist: Die Defensivleistung der Mannen von Coach Markus Schönmüller hatte – wie so häufig in dieser enttäuschenden Saison – kein Landesliga-Niveau. 41 Gegentore in eigener Halle sprechen Bände. Nicht besser wird es, wenn man dabei bedenkt, dass Torhüter Daniel Schnepf in Hälfte zwei mit so einigen Paraden eine noch höhere Pleite verhinderte.