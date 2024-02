Handball: Aggressive Abwehr ist der Schlüssel

Die gute Nachricht aus dem HSV-Lazarett: Soweit sind alle Akteure wieder fit. Verzichten muss Hodapp indes auf Leo Frisch (Schulter), Florian Förster (Auszeit) sowie Nils Bergauer und Felix Iwertowski (Ferien). Das Fehlen von Letzterem tue weh, so Hodapp. „Er ist ein fester Bestandteil unserer Abwehr.“

Sein Gegenüber André Leuchtmann will vor dem Derby gar nicht so sehr auf die Tabelle schauen. „Wir müssen einfach unser Spiel spielen und an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen“, macht er klar. Denn einfach werde diese Auswärtspartie sicherlich nicht. „Die Stimmung wird hitzig sein und beide Teams wollen alles investieren, um die Punkte einzuheimsen.“

SG will in der Defensive gut stehen

Für die SG läuft es derzeit wie am Schnürchen. Fünfmal in Folge verließen Leuchtmanns Schützlinge die Halle als Sieger. Nun wäre es natürlich schön, wenn das halbe Dutzend vollgemacht werden könnte. Gegen die 3-2-1- beziehungsweise 5:1-Abwehrformation der HSG müssten daher die Eins-gegen-Eins-Duelle unbedingt gewonnen werden. Leuchtmann erinnert an den Erfolg gegen St. Georgen, als das bestens gelang. Zudem müsse man die Schopfheimer Abwehr ins Laufen bekommen und mit Einläufern arbeiten. Nicht zuletzt gelte es im Derby das Tempo hochzuhalten.