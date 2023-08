Handball An den Zielen hat sich nichts geändert

Zurückkehren nach längerer Verletzungspause wird der erfahrene Außenspieler Philip Müller. Einige junge Akteure, die zuletzt in der Zweiten und/oder A-Jugend aktiv waren, trainierten derzeit mit, sollen zudem den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. „Sie haben das Potenzial dazu“, ist sich Schnepf sicher. Allesamt werden sie mit einem Doppelspielrecht ausgestattet, damit sie in den verschiedenen Teams genügend Spielpraxis sammeln können.

„Wichtig ist, dass wir die jungen Spieler noch stärker einbinden, was Sinn macht und der richtige Weg auch in der Zukunft sein wird.“

Die erste Damenmannschaftfeierte in der vergangenen Saison die Vizemeisterschaft in der Landesliga. Damit waren die Schützlinge um Trainer Christian Weber berechtigt, die Aufstiegsrelegation zu bestreiten. Doch die HSG verzichtete. „Wir haben unsere erste Priorität darauf gelegt, wieder mit zwei Mannschaften die Saison zu bestreiten“, erklärt Weber den Hauptgrund für den Verzicht.

Damentrainer freutüber vier Neuzugänge

Und dieses Vorhaben wird denn auch in die Tat umgesetzt. „Derzeit haben wir gut und gerne 30 Spielerinnen in unseren Reihen. Die Halle ist stets voll.“ Apropos Personal: Vier Neuzugänge haben den Weg zur HSG gefunden: Regine Beeck, Isabel Gutman, Imke Ohlsen und Alina Volz.

„Das stimmt mich optimistisch“, meint Weber und rüttelt auch nicht an den gesteckten Zielen, die bereits in der vergangenen Runde galten. „Ein Platz im oberen Tabellendrittel muss definitiv unser Anspruch sein.“

Die Vorbereitung verlief bislang sehr zufriedenstellend. „Wir hoffen nun, dass wir den Schwung mitnehmen können“, meint Weber, der auch schon Trainingseinheiten im Leichtathletik-Stadion einbaute. Auch der erste Test in Magden sei „wirklich gut“ gewesen. „Wir haben gegen einen starken Gegner in fremder Halle gewonnen. Auch wenn das Ergebnis keinen großen Wert besitzt, so war es doch gut für das Selbstvertrauen.“

Und wie lautet die Marschroute für die wiederbelebte 2. Damen-Mannschaft? Hier gilt es, sich erst einmal neu zu finden und einen Rang im Tabellenmittelfeld der Kreisklasse zu erreichen. Das dürfte wohl gelingen.