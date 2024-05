Und vor allem stand die Defensive gestern wie eine Eins. „Das war bombe. Nur 20 Gegentore in Sinzheim zu bekommen, das spricht Bände. Sonst kassieren die Gäste hier 30 Tore“, freute sich Weber über eine „phänomenale“ Abwehrleistung seiner Schützlinge.

Entschieden ist nach dem 19:20 aus HSG-Sicht noch gar nichts. Schließlich geht es im Rückspiel am Samstag, 18 Uhr, in der Markgrafensporthalle in Weil am Rhein für die HSG Dreiland vor eigenem Anhang zur Sache. Ein weiterer Vorteil für die Weber-Equipe. Es darf nun geharzt werden. „Das mögen die Sinzheimerinnen vielleicht nicht so“, sagte der Trainer und hofft bei seinem Team zudem auf eine Leistungssteigerung im Angriff. „Die Ausgangslage ist gut. Wir gehen mit einem 0:1 ins Spiel und müssen am Ende mit Zwei-Toren-Unterschied gewinnen, das ist natürlich ohne Frage drin“, war Weber zuversichtlich.

Tore für die HSG Dreiland: Knössel 2, Sautter 3, Herzog 1, Darius 2, Milenkovic 11/2.