Handball Auswärtssieg

Lörrach/Weil am Rhein. Für vier Mannschaften aus der Männer-Landesliga Süd ist die Weihnachtspause am kommenden Samstag (7. Januar) schon wieder vorbei. Zu dem Quartett zählt auch die HSG Dreiland. Die Spielgemeinschaft des ESV Weil und TV Brombach muss im letzten Vorrundenspiel beim TB Kenzingen antreten. Anwurf ist um 20 Uhr.

Mit den Turnerbund-Handballern haben die Dreiländer noch ein Hühnchen zu rupfen, war es doch der aktuelle Tabellen-Vorletzte, der die HSG im Vorjahr mit schmerzlichen Niederlagen ärgerte. „Damals haben wir uns richtig schlecht verkauft. Diesmal müssen wir es auf jeden Fall besser machen“, informierte Nils Haunschild vor dem Auswärtsspiel. „Wenn wir an dem anknüpfen können, was wir in den letzten Spielen vor der Winterpause abgeliefert haben, dann bin ich ziemlich zuversichtlich, dass wir in Kenzingen die beiden Punkte mitnehmen.“