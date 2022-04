Handball Basel auf dem richtigen Weg

Es war der erhoffte Auftakt für den RTV Basel in die Relegationsspiele zum Verbleib in der Nationalliga A. In der Serie Best-of- Five gelang den Schwarz- Weißen ein ungefährdeter 25:14-Sieg über die Mannschaft von CS Chênois Genève. Bereits am Sonntag steht Spiel Nummer zwei an, dann in Genf.