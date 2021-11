Handball Corona erschwert alles

Drei Spielerinnen sind derzeit verletzt, hinzu kommt aufgrund der Corona-Alarmstufe der Ausfall von Maria Winzer und Pia Reisenauer. Die beiden erfahrenen Spielerinnen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollständig geimpft. So dürfen sich erneut Torhüterin Vivien Potoniec und Feldspielerin Marie Fuchs über einen Einsatz in der Frauenmannschaft freuen. Normalerweise spielen Potoniec und Fuchs noch in der A-Jugend.

Mit dem TuS Ottenheim gibt es eine Mannschaft, welche die Liga derzeit nach Belieben dominiert. Gegen den derzeitigen Tabellenführer gab es für Ernst und seine Frauen eine deutliche Niederlage. Die anderen Partien – so auch das Hinspiel gegen Todtnau – waren immer knappe Niederlagen. Daher ist die Hoffnung beim HSG-Trainer mehr als nur berechtigt, dass am Sonntag der berühmte Knoten endlich einmal platzen könnte. „Das Hinspiel haben wir verloren, weil wir in der Abwehr überhaupt keinen Zugriff bekommen haben.“