MAULBURG/STEINEN. Die Rede ist vom Finale im Verbandspokal, in dem die Wiesentälerinnen auf den TuS Helmlingen treffen. In der Rhein-Rench-Halle in Rheinau-Helmlingen kommt es am Samstag, 13 Uhr, zum Aufeinandertreffen zweier Südbadenliga-Vertreter. Während die Gastgeberinnen die Spielzeit auf dem zweiten Rang abschlossen, sprang für Aufsteiger Maulburg/Steinen der hervorragende vierte Platz heraus.