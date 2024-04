Handball: Defensiv passt das richtig gut

Nach der Halbzeit konnte die SG zunächst einmal nicht an die Performance der ersten 30 Minuten anknüpfen. „Aus mir nicht ganz so erklärlichen Gründen haben wir viel zu früh die Abschlüsse gesucht. Das ging schief und die Gäste konnten ihr Tempospiel aufziehen“, resümierte Leuchtmann, dessen Team nach 39 Minuten nur noch mit 23:20 vorne lag. „Hier hätte das Spiel nochmals kippen können“, meinte der SG-Übungsleiter. Doch Leuchtmann nahm eine Auszeit. Seine Jungs konnten sich nochmals neu fokussieren und schafften es dann wieder, sich mit sechs Treffern abzusetzen. Der Heimsieg geriet zu keinem Zeitpunkt mehr in Gefahr.