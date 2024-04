Handball: DHB-Frauen als Gruppensieger zur EM - Sorgen um Grijseels

Mama Eckerle ist im Tor zurück

In der zweiten Halbzeit kam Torfrau Dinah Eckerle zum Comeback nach ihrer Babypause. Die 28-Jährige vom Bundesligisten Thüringer HC, die letztmals im Dezember 2021 im WM-Viertelfinale gegen Spanien zwischen den Pfosten des deutschen Tores gestanden hatte, war im März 2023 erstmals Mutter geworden. Bei ihrem ersten Auftritt im DHB-Trikot seit fast 28 Monaten wehrte Eckerle neun Würfe ab.

Ihre Teamkolleginnen zeigten sich auch nach dem Wechsel in Spiellaune und bauten den Vorsprung weiter aus. "Wir haben das über weite Strecken gut gemacht", befand Co-Kapitänin Emily Bölk.

So wurde es am Ende ein klarer Erfolg, der Rückenwind für den Kampf um das Olympia-Ticket gibt. In einem Vierer-Turnier mit Slowenien, Montenegro und Paraguay muss die DHB-Auswahl in der kommenden Woche in Neu-Ulm mindestens Zweiter werden, um erstmals seit 2008 wieder bei Sommerspielen dabei zu sein.