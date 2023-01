Handball Die beiden Torfrauen überragen

Lörrach-Brombach. Revanche für die Hinspiel-Niederlage geglückt. In der Landesliga Süd der Frauen hat die HSG Dreiland gestern in der heimischen Brombacher Sporthalle ein stets enges Oberrhein-Derby gegen die SG Maulburg/Steinen mit 25:23 (11:12) gewonnen. Nicht die bessere, sondern am Ende das etwas glücklichere Team sicherte sich die beiden Punkte.

In der Spitzengruppe der Tabelle sind nun die Dreiländerinnen an Maulburg/Steinen vorbeigezogen. „Ich hätte am Ende auch mit einem Unentschieden leben können. In der Schlussphase hatten wir allerdings die bessere Chancenverwertung“, kommentierte Trainer Christian Weber den Erfolg seiner Mannschaft. „Wir waren eigentlich während des gesamten Spiels die bessere Mannschaft, doch am Ende klebte uns das Pech an den Händen“, sah SG-Coach André Leuchtmann ein gutes Spiel seiner Mannschaft.