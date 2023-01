Handball Die Gunst der Stunde nutzen

Mit einem Sieg startete die HSG Dreiland am vergangenen Wochenende gegen die TB Kenzingen aus der Winterpause. Just jener Gegner ist am Sonntagnachmittag (16.30 Uhr) dann quasi zum direkten Rückspiel zu Gast in der Brombacher Sporthalle.

Die Kenzinger, die vor einigen Jahren noch in der Oberliga spielten, befinden sich derzeit im Umbruch. Es wird viel darüber spekuliert, wie die Zukunft in Kenzingen aussehen wird. Doch damit beschäftigt man sich bei der HSG Dreiland nur sekundär, denn die nächsten vier Wochen haben es für die HSG durchaus in sich. Eine Niederlage darf sich die HSG nicht leisten, will man beim Aufstieg noch ein Wörtchen mitreden.

Wie so oft heißt es für die HSG, im Spiel Ruhe zu bewahren und die Chancen konsequent auszunutzen. Dass die Mannschaft von Cheftrainer Bruno Kempf auch Schwächephasen unbeschadet überstehen kann, hat sie am vergangenen Wochenende gezeigt. Dreh- und Angelpunkt im Angriffsspiel der Gäste ist Kreisläufer Benjamin Rollinger, der im Hinspiel sieben Treffer gegen die HSG erzielte. Ihn muss die HSG in Griff bekommen.